Exministro Alfonso Prada denunció penalmente a Armando Benedetti

“No solo no fungió como ordenador del gasto, sino que no intervino en ningún proceso contractual, no atendió a los contratistas, jamás pidió ni aprobó o cohonesto un beneficio ilegal para alguno de ellos. No recibió ningún beneficio ilegal de ninguna persona ni entidad en su paso por el Ministerio y menos su esposa que jamás estuvo vinculada al Ministerio ni a ningún proceso de ejecución de recursos públicos de esa entidad. Esto lo pueden comprobar la totalidad de los funcionarios y contratistas de la entidad”, sostuvo.

La oposición también espera que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) investiguen la financiación de la campaña de Gustavo Petro, tras las afirmaciones del exsenador Armando Benedetti.