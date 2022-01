Exministro Guillermo Rivera es el jefe de debate de la campaña de Juan Fernando Cristo

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo por la Coalición de la Esperanza, confirmó el ingreso del exministro del Interior y excongresista Guillermo Rivera, como jefe de debate de su campaña a la presidencia de la República.

Rivera, quien se venía desempeñando como veedor distrital, aseguró que es Cristo quien tiene más claro que el principal desafío que tiene el país es el de la superación de la desigualdad.

“Trabajando juntos, lideramos los proyectos normativos que dieron vida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el Estatuto de la Oposición”, agregó Rivera al destacar que con Cristo han promovido la defensa de los Derechos Humanos y las libertades públicos.

Le puede interesar: Instituto Nacional de Salud confirmó que ómicron ya es dominante en Colombia

Asimismo, indicó que "nunca he tomado decisiones por cálculos electorales. Siempre me han guiado mis convicciones. A @cristobustos me une la lucha que hemos dado juntos por los derechos de las víctimas y por la paz de Colombia".

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo aseguró que “es un orgullo darle la bienvenida a Guillermo Rivera, una persona con criterio, ética y experiencia que ha defendido las libertades y derechos, demostrando un ejercicio juicioso y contundente en el sector público. Profesionales como Guillermo son los que necesitamos para la transformación de nuestro país”, concluyó.

Finalmente, Rivera destacó que con Cristo ha venido trabajando desde hace 20 años en varias de las causas que han cambiado la historia del país, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y más recientemente, en la autoría de las normas para la implementación del Acuerdo de Paz.

Lea también: Juan Carlos Echeverry renuncia a la candidatura presidencial

Posterior al anuncio del ingreso Rivera, Cristo confirmó que el slogan para su campaña política será 'La Fuerza de la Esperanza'.

Cabe destacar que Cristo participará en la consulta de la 'Coaliación de la Esperanza', junto con Alejando Gaviria, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya y Juan Manuel Galán.