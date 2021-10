Presupuesto aprobado dejará un déficit de $78 billones, advierte Mauricio Cárdenas

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, advirtió que el país actualmente tiene altos gastos y que el Presupuesto General aprobado para el 2022, dejará un déficit fiscal de 78 billones de pesos.

En diálogo con RCN Radio, Cárdenas aseguró que con el la propagación de la covid-19 el Gobierno actual tuvo muchos gastos que probablemente no tendrá cómo pagarlos.

"El país se montó en un tren de gastos tremendo, obviamente con una justificación clara que es la pandemia. Pero, ¿se tendrá con qué pagar todos esos gastos? El país va a poder mantener una cantidad de programas que el Gobierno muy calculadamente va a mantener hasta el 07 de agosto de 2022", explicó.

De acuerdo con el exministro de Hacienda, el próximo Gobierno tendrá un gran desgaste político a raíz de esa situación, "porque le tocará asumir unos gastos que este Gobierno le deja. Además tendrá un desgaste político para desmontar o no los programas que se vayan a mantener".

Agregó que "muchos rubros se acabarán hasta el 07 de agosto de 2022. Por ejemplo, hoy se está dando un subsidio para el enganche de trabajadores jóvenes en las empresas, el programa quedó establecido hasta el próximo 07 de agosto. El Gobierno entrante tendrá que decidir si lo mantiene o no y de dónde saca esa plata. Esos programas se necesitan de manera permanente y no dejarlos a mitad de camino como está haciendo el Gobierno. Eso no es serio, no es lo que la gente quiere".

En ese sentido, el exfuncionario explicó que "son demasiados desafíos. Si de aquí al 07 de agosto viene el populismo, se va a descuadernar todo".