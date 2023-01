Expareja de Nicolás Petro denunció ser víctima de amenazas hace meses: "Temo por mi vida"

Estos mensajes le estaban llegando por un perfil, al parecer falso, de Instagram, identificado como Carmelo Osorio, usuario que luego fue eliminado de la red social.

En esta ocasión, la mujer precisó que ella no ha tenido problemas con nadie, por lo que no entiende por qué le llegan este tipo de amenazas. No obstante, afirmó que no la van a callar, que ella seguirá dando opiniones políticas como lo ha venido haciendo.

Le puede interesar: Revuelo político tras polémica foto de Nicolás Petro con hijo de Musa Besaile

Esta vez, por medio de sus historias de Instagram, la mujer anunció que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y que pide protección para ella y su familia: “Siento temor por mi vida. No me van a callar”.