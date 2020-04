Explicaciones de Asobancaria no convencen y en el Congreso amenazan con reformas

Aunque el presidente Asobancaria, Santiago Castro, durante un debate en el Congreso afirmó que los bancos sí han aplicado medidas para evitar una afectación de sus clientes, las explicaciones dadas por el dirigente gremial no convencieron a los legisladores.

Varios senadores afirmaron que son muchas las quejas que han recibido en todas las regiones del país de la poca solidaridad de estas entidades en el otorgamiento de créditos y ayudas económicas para los colombianos.

El senador del partido de la U. Armando Benedetti insistió en que el Gobierno debe poner en cintura a los bancos, mientras que otros ya comienzan a hablar de reformas al sistema financiero.

“Lo único que estamos clamando es que haya una solidaridad de los bancos con la catástrofe. Esto de los bancos solo se va a poder dar si el presidente los pone en cintura o por alguna presión social. Todavía me llegan denuncias de que cuando una persona va a un cajero y se equivoca o se va la señal, le cobran la transacción”, dijo.

“Yo creo que no hay flexibilidad de créditos y creo que Santiago Castro fue la confirmación de que los banqueros son los dueños de la democracia, del sistema, de todo”, añadió.

El senador liberal Luis Fernando Velasco lamentó que los banqueros no quieran reconocer los problemas que tienen, por lo que no descarta que sean objeto de una posible reforma.

“Santiago Castro hizo lo que tenía que hacer, él representa a los gremios y según el doctor Castro el sistema financiero está funcionando espectacularmente, pero cuando uno no reconoce los problemas, tiene un problema grande”, sostuvo.

Y advirtió: “Este mundo no va a ser igual, se viene un debate político de fondo y el papel de los bancos estará en ese debate y como no reconocen lo que les está pasando, las reformas llevan a una democratización de ese sector”.

El senador conservador Juan Carlos García dijo que es una lástima que ahora sean los colombianos los que le salgan a deber a los bancos y propone buscar otras medidas para ayudar a las empresas sin acudir al sistema financiero.

“La realidad del espíritu de la banca financiera en nuestro país y es que la banca no puede prestarle a todo el mundo y eso nos lleva a repensar varias propuestas que deben llevar al Gobierno a tomar líneas distintas a la banca para poder irrigar recursos a las empresas”, sostuvo.

El senador del Centro Democrático Santiago Valencia afirmó que la sensación que hay es que los bancos solo están pensando en proteger sus utilidades.

“No están llegando las ayudas, la realidad es que la queja de la ciudadanía con los bancos es que no están prestando la plata. Los empresarios dicen que incluso créditos preaprobados se los negaron y hoy no tienen como pagar sus nóminas, ni los créditos y que se vana quebrar”, sostuvo

El senador José Obdulio Gaviria también manifestó que “valdría la pena que las Comisiones Económicas, en esta encrucijada, comiencen a tener protagonismo porque la sensibilidad política de los bancos es nula”.

Lo mismo piensa el senador Gabriel Velasco, quien señaló que no habrá bancos si las empresas quiebran.

“El Gobierno Nacional está poniendo hasta el 90 por ciento de la garantía, pero la realidad y lo lamentable es que las quejas son cada vez mayores por qué no se otorgan los créditos y cada día las quejas son más grandes en todos los sectores”, manifestó.

El senador Gustavo Petro insistió en la necesidad de congelar los créditos, no para que los bancos pierdan, sino para que dejen de recibir un poco de toda la ganancia que han logrado.

“Hay que desendeudar a la sociedad por dos meses, si se impide el pago de arriendos, no pagar deudas, no pagar servicios públicos, pues al final lo que tenemos es una disminución de utilidades de la banca, no del presupuesto que debe destinarse para la alimentación de las personas y el fortalecimiento hospitalario y de la salud”, dijo.

Los congresistas también cuestionaron que el Gobierno Nacional, en asocio con el Banco de la República, le haya permitido a la banca privada obtener ganancias por intereses de más de 500.000 millones de pesos por la compra de unos títulos de deuda.