Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, se refirió a la carta enviada al expresidente César Gaviria por parte de 18 congresistas, en rechazo a la orden dada por el jefe único de la colectividad, de no apoyar la reforma a la salud.

En diálogo con RCN Radio, el político señaló que la bancada es la que debe tomar la decisión de apoyar o no la iniciativa y que no sea fruto de una determinación unilateral del expresidente Gaviria.

En ese sentido, el representante a la Cámara pidió convocar una reunión de bancada para votar el proyecto de reforma a la salud.

“A mí me cuesta entender que el expresidente Gaviria no entienda que en el liderazgo moderno las cosas no se hacen a partir de amenazas ni a partir de chantajes, sino que un verdadero líder es quien convence con argumentos, quien convence con posiciones y quien es capaz de liderar a una colectividad”, indicó.

Losada manifestó la idea de la carta surgió después de la reunión con el presidente de la República, quien anunció que ante la posición de varios jefes de partidos, se rompía la coalición de Gobierno.

El congresista dijo que el expresidente Gaviria está maltratando a la bancada del Partido Liberal.

“Creo que esa es una reforma estatutaria y por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con el trámite que le están dando a la reforma a la salud. Fui uno de los primeros que advirtió que esa reforma debía ser radicada por la Comisión Primera, que es donde se discuten las reformas estatutarias, porque esta reforma altera el acceso a un derecho fundamental y tiene que tener ese estatus legal”, indicó.