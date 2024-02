El expresidente Álvaro Uribe criticó el proyecto de reforma a la salud que propone el Gobierno Nacional, tras señalar que dicha iniciativa podría estar beneficiando a la burocracia y la politiquería.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que esta reforma no es necesaria, pues el sistema actual tiene afiliados a casi el cien porciento de los colombianos.

"Hoy la afiliación no es problema, si fuera problema no tendríamos al 98% de los colombianos afiliados. La EPS a la cual nos afiliamos tiene que atender nuestros problemas de salud en todos los niveles y si la EPS no cumple, pues que la cierren, como se han cerrado muchas", afirmó Uribe.

El expresidente aseguró que si la reforma prospera, los centros de salud podrían prestar atención básica, pero en caso de atender necesidad con mayor nivel de complejidad, la burocracia tendría un papel fundamental.

"Ahora iríamos al Centro de Salud del Estado para que nos dé la atención básica y cualquier nivel mayor de complejidad tendría que ser aprobado por entidades burocráticas... a depender de la burocracia para que nos atienda la salud", agregó el exmandatario.

Para Uribe, el sistema de salud actual ya está siendo destruido y pese a las falencias, puede ser mejorado. Indicó que si la reforma es aprobada, los ciudadanos tendrían que recurrir a la politiquería para recibir la atención necesaria.

"Para mejorar no hay que destruir (...), para que nos van a llevar a que destruido este sistema que todos los días es mejorable, los colombianos tengan que apelar o a la caridad pública o a la politiquería o sacar más dinero de su bolsillo para pagar la salud", concluyó.

En su pronunciamiento, Álvaro Uribe resaltó la importancia de tener en cuenta a las parteras y médicos de comunidades indígenas, pues aseguró que la ley actual permite estas figuras.