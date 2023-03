Expresidente Uribe habló de posibles avales a desmovilizados de las Farc en Florencia, Caquetá

En la Cámara de Comercio de Florencia se desarrolló un espacio académico, donde participaron diferentes líderes sociales del departamento del Caquetá y militantes del Centro Democrático.

Allí se trataron varios temas como los trabajos que se han venido realizando en esta parte del país con respecto a la salud, la seguridad y convivencia, pero sin duda alguna, la respuesta del ex presidente Álvaro Uribe sobre si se puede o no, dar aval a desmovilizados de las Farc, fue la más comentada por los asistentes.

“Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las Farc, entonces me sorprendió, porque si esa persona reinsertada de corazón no ha incurrido en algún delito atroz, secuestro o violación de niños, denle ese aval, porque este es un partido democrático, humanístico diseñado para el servicio de todos los colombianos", dijo Uribe.

Sostuvo también, “la seguridad de nuestro gobierno era un camino a la paz, lo que más celebramos fue la desmovilización de treinta y cinco mil paramilitares y de dieciocho mil guerrilleros”.

Muchas fueron las reacciones en su cuenta de Twitter donde usuarios rechazaron este pronunciamiento con mensajes como: "¿Será que existe un desmovilizado de Farc con estas condiciones?", "¿Darán aval a los responsables de los 6.402 falsos positivos?"

Finalmente, el ex presidente manifestó e invitó a todos los militantes de este partido, para que se inscriban a las diferentes candidaturas de alcaldía, concejos, asambleas y gobernación del Caquetá.