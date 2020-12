Extranjeros con visa de residentes no podrían votar en Colombia 

Luego de una proposición del representante a la Cámara por los colombianos en el exterior por el Centro Democrático, Juan David Vélez, se eliminó el artículo noveno de la reforma electoral que establecía la posibilidad que los extranjeros residentes en Colombia, que reúnan una serie de requisitos, puedan votar en elecciones locales.

De acuerdo al representante Vélez la actual situación migratoria que se vive entre Colombia y Venezuela podrían generar complicaciones en el sistema electoral colombiano y elecciones en ciudades fronterizas como Cúcuta.

"No podemos abrir ese escenario para que ciudadanos extranjeros, únicamente con visa de residencia, puedan votar en nuestro país, aquí existe el mecanismo para que esas personas que tengan visa de residencia se puedan volver ciudadanos colombianos y en el momento que se vuelvan ciudadanos, por su puesto pueden tener ese derecho pero mientras sean residentes permanentes en nuestro país consideramos que no se puede abrir ese espacio", afirmó el congresista.

Otro de los representantes a la Cámara del Centro Democrático que apoyó esta proposición fue el congresista Óscar Dario Pérez.

"Yo no me imagino una serie de extranjeros escogiendo el alcalde de Cúcuta, Pasto o el gobernador de la Guajira, yo si quisiera que quienes pueden votar en Colombia sea los ciudadanos colombianos y si son extranjeros pero son ciudadanos pueden votar, pero no los residentes", afirmó el congresista Pérez.

A estas opiniones respondió el representante Inti Asprilla de la Alianza Verde quien consideró que esas expresiones podrían caer en xenofobia.