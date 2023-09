¿Fallas técnicas dilataron aprobación del monto del presupuesto de 2024?

Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara no pudieron avanzar en la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2024, porque algunas fallas técnicas que se presentaron en los recintos de las dos corporaciones, así lo impidieron.

La sesión prevista para este martes tuvo que levantarse, lo cual no permitió la votación del monto del presupuesto previsto para el próximo año, que es de 502,6 billones de pesos.

Lea también: Denuncias del exviceministro Díaz son una expresión de dolor por no seguir en el cargo: minDefensa

Según la ley, el Congreso tiene plazo hasta antes del 15 de octubre para darle vía libre al monto de los recursos que se recaudarán el año entrante, pero debido a estos problemas logísticos, los congresistas perdieron la posibilidad de avanzar en ello este martes.

La representante Saray Robayo cuestionó que se hayan presentado fallas técnicas a estas alturas de la discusión. “Increíble la improvisación. No es posible que no podamos sesionar en Comisiones Económicas conjuntas para definir el monto del Presupuesto General de la Nación 2024, por fallas técnicas”, sostuvo.

Tras ser consultada sobre lo que había ocurrido, la legisladora contó que ni en el recinto de la Cámara, ni en el del Senado había luz y los mismos tampoco estaban adecuados para la presencia de los congresistas.

Según Robayo, es inaudito que cuando están ad portas de dar un debate de fondo sobre cuánto debe ser el presupuesto, los parlamentarios no hayan podido avanzar en ello.

Incluso, algunos legisladores consultados no descartan que pueda tratarse de una estrategia política para hacerlos perder el tiempo y no dar la discusión sobre si se debe o no disminuir el monto propuesto por el Gobierno para el año entrante.

Consulte aquí: Elecciones en Colombia ¿Gobierno tiene previsto pactar un cese al fuego con grupos armados?

Varios parlamentarios tienen proposiciones radicadas para modificar esta cifra, teniendo en cuenta que muchas entidades del Estado no han sido claras en la manera como deben ejecutarse los recursos.

Además, aprobar un presupuesto tan alto genera expectativa en la ciudadanía sobre la inversión de los proyectos en las regiones y existe la posibilidad de que no se logren recaudar todos los recursos.