Fallo de La Haya: Duque rechaza anuncio de Petro de negociar con Daniel Ortega

El fallo de 2012

El pasado 13 de julio, la CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos), rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas. Aunque la decisión significó un triunfo de Colombia, no quiere decir que el asunto con el país centroamericano esté terminado.

El pleito tiene más de 20 años de duración, pero como tal el tema se remonta al 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia, en respuesta a una demanda de Nicaragua, reconoció la soberanía de Colombia en los cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le entregó al país centroamericano el control sobre los cayos que lo rodean, lo que fue calificado por el entonces presidente Juan Manuel Santos como un "error grave".

Así las cosas, casi dos semanas después (27 de noviembre de 2012), Santos anunció formalmente el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que permite que la Corte de La Haya intervenga en litigios fronterizos.

La postura de Santos, así como la de su sucesor, Iván Duque, fue que el fallo de 2012 no debía ser aplicable: "Y no lo vamos a aplicar, como lo dijimos entonces y lo repito hoy, hasta tanto no tengamos un nuevo tratado. Y no vamos a hacer ninguna acción, en ninguna dirección, hasta tanto no se pronuncie la Corte Constitucional, después de la demanda que puse personalmente", declaró el entonces presidente, el 18 de septiembre de 2013, durante un ejercicio de soberanía.

Nicaragua demandó a Colombia el 23 de noviembre de 2013, argumentando que había incumplido el fallo. Colombia, por su parte, dijo que la Corte de La Haya ya no tenía competencia para pronunciarse sobre la nueva demanda de Nicaragua, toda vez que la denuncia del Pacto de Bogotá (es decir, el retiro del pacto) tenía efectos inmediatos: en otras palabras, que la salida del tratado debía hacerse efectiva desde el 27 de noviembre de 2012.

Sin embargo, en marzo de 2016, la Corte de La Haya determinó que sí tenía competencia para pronunciarse sobre la demanda de incumplimiento del fallo, pues el artículo 56 del Pacto de Bogotá establece que la denuncia se debía presentar "mediante aviso anticipado de un año". Es decir, para la CIJ, el retiro de Colombia del tratado se hizo oficial el 27 de noviembre de 2013.

En resumen, la negociación en torno a los límites definidos en el fallo de 2012 sigue pendiente. Y lo que le causó molestia a Duque, precisamente, tiene que ver con que Petro explícitamente reconoció que la sentencia de 2012 había sido una derrota para Colombia, contrario a sus antecesores, que la consideran inaplicable.

"Hay que reconocer que del fracaso y de la pérdida de los 75.000 kilómetros cuadrados hubo una reflexión, un intento de autocrítica no pública. ¿Qué fue lo que fracasó desde el 2001 hasta el 2012 para que perdiéramos estos 75.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar? ¿En dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la falla?", dijo el presidente de Colombia, este jueves 20 de julio.