Falta de quórum frustra votación de proyecto para reducir salario de congresistas

La plenaria del Senado de la República no pudo votar el proyecto de ley con el cual se pretende reducir considerablemente el salario que ganan los congresistas, cuyo monto asciende a alrededor de 43 millones de pesos mensuales, debido a que no hubo quórum suficiente en la sesión.

El senador Jota Pé Hernández, autor de la propuesta, cuestionó que los parlamentarios se hayan retirado del recinto justo cuando se iba a abordar la discusión de la misma en la plenaria.

“Justo cuando llega el debate de salarios, rompen el quórum y se salen los senadores para que no se dé el debate como tal. Ellos han manifestado unos argumentos, así que abramos el debate y ahí nosotros exponemos por qué razón el proyecto sí es viable y que ellos manifiesten sus argumentos”, indicó.

Varios dirigentes políticos han argumentado en algunas reuniones privadas que la reforma tributaria los afectó muchísimo y si bien el salario que ganan es de más de 40 millones de pesos, lo que en realidad les llega a las cuentas es un poco más de la mitad de ese dinero.

“Lo que todos están diciendo es que no se quieren bajar el salario, lo que ellos no cuentan es que un congresista con este nuevo aumento está recibiendo unos 27.359.000 pesos, así que como no les va a alcanzar eso y nosotros queremos quitar la prima especial de servicios y les llegaría alrededor de 20 millones de pesos netos a las cuentas”, explicó Hernández.

“Cómo un colombiano sí puede vivir con un 1.200.000 pesos y un senador con 20 millones de pesos no puede vivir y contando que en julio del otro año ya no serán 20, sino que subirá a 23, 24 o 25 millones”, cuestionó.

El senador Jota Pé Hernández afirma que su proyecto de ley es completamente viable y tiene concepto favorable tanto del Gobierno Nacional como de las altas cortes, que en varias sentencias han señalado que los congresistas no tienen ningún contrato laboral.

“El proyecto tiene aval del Gobierno, concepto favorable de Función Pública donde deja claro que aquí no se está violando ningún derecho adquirido y queda claro que nosotros sí podemos bajarnos el salario sin estar violando el derecho de ningún congresista, es que aquí nadie tiene contrato laboral”, sostuvo.

Este miércoles el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas estará en el primer punto del orden del día de la plenaria del Senado de la República.