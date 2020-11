Farc afirma que estigmatización del Gobierno desencadena más violencia

En medio de la audiencia que se realizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para tratar el tema de los asesinatos de los firmantes del acuerdo de La Habana, el representante del partido en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape , le pidió al Gobierno Nacional dejar de estigmatizar a los excombatientes de la desmovilizada exguerrilla de las Farc.

Alape afirmó que la estigmatización que ejerce el Gobierno sobre los excombatientes genera mayor violencia sobre quienes dejaron las armas hace cuatro años tras la firma de los acuerdos.

"Hacemos un llamado a que cese la estigmatización a los firmantes y que la Fuerza Pública utilice una cultura de tolerancia. Nadie puede ser asesinado por pensar diferente", indicó Alape en su intervención en la audiencia.

El líder político del partido Farc afirmó que varios de los programas creados durante el gobierno de Iván Duque sobre la política de pa han desviado el propósito que se tiene en los acuerdos de La Habana.

"El plan de acción de Paz con Legalidad y el PAO deslegitiman el acuerdo ya firmado y esos programas hacen parte de las acciones de estigmatización. Esto afecta no solamente a los firmantes sino también a los liderazgos que en los últimos meses han visto la violencia y la evidencia de esto son las masacres que no son homicidios selectivos, no se deben utilizar eufemismos, eso es lo que se tiene que corregir", señaló Pastor Alape.

Según la JEP, desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta el 15 de noviembre de este año, se tienen registradas 249 muertes de excombatientes de las Farc, lo que significa que, en promedio, cada cinco días están asesinado a un excombatiente.

Informó el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, que estos asesinatos en contra de los firmantes del Acuerdo de Paz están ocurriendo en 98 de los 565 municipios donde están asentados quienes dejaron las armas.