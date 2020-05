Farc y oposición chocan con el uribismo en debate sobre acuerdo de paz

El debate que se desarrolló en el Senado sobre los incumplimientos de las Farc en la implementación del acuerdo y concretamente en la entrega de bienes, armas y menores de edad, generó un nuevo choque entre el uribismo y la oposición.

El primero en responder fue el senador Iván Cepeda, quien al dirigirse concretamente al expresidente Álvaro Uribe, le pidió no utilizar el escenario del Congreso para seguirlo atacando por el hecho de que su esposa trabaje en la JEP.

“No siga utilizando el escenario del Congreso para lidiar y estos asuntos, yo sé que usted está en una situación muy difícil, este no es el escenario. Todas esas afirmaciones sobre la JEP y que la JEP hizo parte de un montaje en su contra, utilizando a la senadora Valencia, me parecen inapropiadas”, indicó.

Esto también generó una respuesta de Uribe, quien defendió el debate organizado por sus compañeras del Centro Democrático.

“Aquí no ha habido de parte de la senadora Paloma Valencia una mención irrespetuosa. Solamente a uno si le cabe esta inquietud en el Estado de derecho y es si será el caso que alguien de la filiación conyugal esté en una entidad donde se va a juzgar a enemigos y amigos de su pareja”, sostuvo.

El partido Farc, a través de su vocero Carlos Antonio Lozada, dijo sentirse “anonadado” por las denuncias de las senadoras María del Rosario Guerra y Paloma Valencia y acusó al Centro Democrático de ver con nostalgia la desaparición de la guerrilla.

“Está demostrado que necesitan que existan las Farc como una amenaza para mantener el miedo y poder gobernar como lo han venido haciendo y de eso se trata, de revivir un fantasma porque no se han querido dar cuenta ellos son Gobierno y se sienten mejor haciendo oposición y por eso necesitan revivir ese fantasma”, sostuvo.

La senadora Criselda Lobo también respondió diciendo que es complemente inconstitucional que un partido le haga un debate de control político a otro partido.