Favorabilidad del presidente Iván Duque se mantiene el 36 % en febrero

La más reciente encuesta de la firma Invamer reveló que la favorabilidad del presidente Iván Duque frente a los colombianos, en lo que va corrido de 2021, se mantiene en un 36%.

La cifra revela una mejora de cara a la aprobación ciudadana, pues una de las cifras más bajas se dio en febrero de 2020 cuando la firma encuestadora reveló 71 % de desaprobación, según la percepción de las personas consultadas.

En el mes de enero los resultados fueron los mismos; sin embargo, el porcentaje de personas que cree que las cosas van mejorando en el país subió para febrero subió del 14 % al 24 %.

En esta oportunidad a la pregunta "¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando como presidente de Colombia?", los encuestados respondieron que aprueba 36 % y desaprueba 59 %.

De acuerdo con las cifras, este último balance es considerado como una mejora en la imagen del presidente ante la ciudadanía, ya que en el reporte de octubre de 2020 el presidente Duque tenía 61 % de desfavorabilidad frente a 31 % de aprobación.

Al comparar el reciente resultado con la encuesta realizada en el mes de abril de 2020, cuando el país se enfrentaba al primer pico de la pandemia, el presidente Duque registró uno de sus mejores porcentajes de aprobación según la evaluación de Invamer, ya que logró 52% de favorabilidad frente a 39% de desaprobación.

Sin embargo, a medida que avanzó el año 2020 su favorabilidad sufrió una notable disminución.

Entre tanto, cambió la percepción de los colombianos frente a si se vacunarían o no contra la COVID-19. A la pregunta "Cuando llegue su turno para vacunarse contra el coronavirus ¿se vacunaría o no se vacunaría?", el 74 % de los encuestados señaló que sí lo haría, frente a un 22 %, que indicó que no.

En el mes de enero, el porcentaje de quienes respondieron que sí se ubicaba en el 58 %.

La encuesta fue realizada por la firma Invamer; tuvo una recolección de datos entre el 19 al 28 de febrero de 2021 y el margen de error es del 2,83%. Un total de 1.200 personas fueron encuestadas vía telefónica en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.