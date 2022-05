Federico Gutiérrez acusa a petrismo de "ejercer la política de la muerte"

“Eso es violencia política, desearle la muerte al adversario político y a quien piensa diferente demuestra mucho de cómo quisieran gobernar un país. Yo hoy represento unas ideas, entonces ellos ¿quieren muertos a todos los que siguen mis ideas? Eso es muy grave lo que han hecho, y no lo rechazan, lo promueven”, añadió.

Dijo que “lo único que yo quiero es que el país viva en paz. Mientras nosotros pedimos que se preserve la vida de los colombianos, ellos están incitando a la violencia, al odio, inclusive hasta la muerte”.

Insistió en que algunos políticos que hacen parte de la campaña de Gustavo Petro le están haciendo mucho daño al país, al promover estas ideas en la ciudadanía.

“A mí me da tristeza ver como estos políticos que le han hecho tanto daño al país y quieren incendiarlo, ahora estén llevando ideas a niños, jóvenes y comunidades para que nos deseen la muerte, lo que quiero es todo lo contrario a lo que ellos quieren, no más odio, no más discursos de odio de clases”, indicó.

El candidato presidencial insistió en que su objetivo es unir al país y dejar de lado los discursos de odio.