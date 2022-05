Federico Gutiérrez apoyará campaña de Rodolfo Hernández en segunda vuelta

El excandidato a la Presidencia, Federico Gutiérrez, informó que en la segunda vuelta apoyará a Rodolfo Hernández.

El antioqueño se refirió a los resultados de la jornada electoral que se desarrolló este domingo, 29 de mayo. Dijo que “Rodrigo Lara y yo votaremos por Rodolfo porque queremos a Colombia”.

Asimismo, mencionó que “ya no estamos en la contienda. Unas veces se ganan otra veces se pierden pero la democracia se cuida y se respeta”.

“Gustavo Petro por todo lo que ha dicho sería un peligro para Colombia y no le conviene al país”, agregó.

Noticia en desarrollo…

A renglón seguido, dijo que “para nosotros siempre estará por encima el país. Muy por encima de nuestros interés individuales y personales. Hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima y por eso al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández”.

Gutiérrez indicó que “yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo. Quiero expresar que nosotros no queremos perder al país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia. No vamos a poner en riesgo a nuestras familias y el futuro de nuestros hijos.

Por eso Rodrigo Lara y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”.

“Nosotros no somos y jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia y por eso estábamos en la contienda electoral buscando unir a Colombia. Ya no estamos en esa contienda, esa es la democracia, pero la democracia se cuida y se respeta y esas son las reglas de juego”, afirmó.

Manifestó que “Gustavo Petro sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y nuestros hijos. Por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Aclaramos que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del Gobierno. Además, dejamos claro que no haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo”.

El excandidato a la Presidencia señaló que “vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando de manera sensata y coherente de unir a Colombia que es el propósito más urgente”.

“Lo que si queremos es que a Colombia le vaya bien y por eso no podemos ser indiferentes. Respetuosamente y agradecido por los que votaron por nosotros, los invito a que cuidemos el país y a qué votemos por Rodolfo el próximo 19 de julio. Entendiendo que es la forma más sensata de cuidar la democracia y las libertades”, concluyó.