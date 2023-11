Federico Gutiérrez cuestiona si se estaría prometiendo "blanquear el 6%" de la fortuna de criminales

El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que hay varios puntos de los que no tiene claridad sobre la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Federico Gutiérrez, es importante que el Gobierno Nacional especifique cuál es el marco legal con el que se está negociando con diferentes grupos al margen de la ley.

Asimismo, el alcalde electo aseguró que es necesario que se aclare si es cierto que a las estructuras criminales se le está prometiendo blanquear el 6% de sus ingresos ilegales.

“Las preguntas mías al presidente Petro son las siguientes, ¿bajo qué marco jurídico que están negociando, que es lo que están negociando y si es cierto o no que le están prometiendo a estas estructuras criminales blanquear el 6% de sus fortunas de lo que consiguieron de manera ilegal?”, dijo el alcalde electo de Medellín.

Asimismo, precisó “la paz no puede significar entrega del Estado, la paz no puede significar pérdida de competencia y en últimas la paz significa ausencia de miedo, creo que el gobierno tiene que dar muchas claridades alrededor de la paz total. No vamos bien y Colombia tiene miedo”.

Federico Gutiérrez añadió que es importante que quienes están en las diferentes cárceles del país, empiecen a mostrar su voluntad de paz, lo que traería consigo dejar de extorsionar, no reclutar menores de edad y no asesinar.

“Yo me comprometo que a partir del 1º de enero yo me encargo de los más de 8.000 jóvenes que hacen parte de estructuras criminales para que en su vida vuelvan a delinquir y que vuelvan a la vida civil sin que esto incluya o que signifique quitarle una sola oportunidad a un joven que jamás en su vida haya delinquido”, puntualizó el Alcalde electo.