Federico Gutiérrez dice que Petro es el coronavirus de la política

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien tiene aspiraciones presidenciales, dio unas fuertes declaraciones donde no se guardó críticas contra Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Claudia López.

En diálogo con Noticias RCN, Gutiérrez dijo que Gustavo Petro tiene un odio enfermizo. "Les aseguro que un Gustavo Petro en la Presidencia sería peor que el coronavirus. Es el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos y a él no le importa la gente, no le importa el país”, recalcó.

Y agregó: “Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener poder para tomar venganza, pero no para construir. Yo no le escucho una propuesta, siempre es atacando pero sobre todo con mentiras y eso no es bueno para el país, ojalá el debate fuera de ideas”.

Por otro lado, dijo que a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, le falta trabajar en equipo y que era una posición muy facilista de parte de ella simplemente criticarlo todo. A su vez, sobre Sergio Fajardo afirmó que le parecía una persona que le daba la espalda fácil a sus amigos y que le faltaba fijar posiciones, tomar decisiones. “Es una persona que de estar en el centro se tiró para la izquierda”, sostuvo.

Finalmente, elogió la labor del Gobierno Nacional frente al coronavirus, calificándola de “seria”. Además, resaltó la labor del presidente Iván Duque pues -según su opinión- ha existido una articulación basada en el rigor científico y las cifras, que ha podido reducir la expansión acelerada del Covid-19 en el país.