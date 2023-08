Federico Gutiérrez y la demanda con la que quieren anular a su partido

El Consejo de Estado recibió una demanda que pide anular la personería jurídica del partido Creemos, colectivo fundado por Federico Gutiérrez y que dio su aval al excandidato presidencial para que aspire a la Alcaldía de Medellín.

La demanda recapitula que ese partido consiguió firmas para que Gutiérrez pudiera participar de las elecciones locales que lo posesionaron como alcalde de la capital de Antioquia en 2015, además de mencionar que en 2022, no presentó ni apoyó candidatos al Congreso.

Frente a esto, el demandante asegura que Creemos no cumple con los requisitos para tener personería jurídica, debido a que en las elecciones del 2022 no participaron, por lo que no consiguieron los votos requeridos para mantener el aval.

"Cualquier movimiento ciudadano puede contar con la capacidad jurídica de otorgar avales, participar de coaliciones y/o adherir a candidaturas, sin antes haber obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente", dice el documento.

El abogado asegura que la decisión del Consejo Nacional Electoral afecta a los demás partidos y candidatos, por lo que señala que la resolución demandada no respeta los criterios a los que se rigieron los demás movimientos.

Además, indica que la determinación del tribunal electoral deja un precedente en el que se permitiría que cualquier congresista otorgue aval a un movimiento.

"Se permitirá que dos o tres congresistas puedan avalar que se otorgue personería jurídica a cualquier movimiento social y con ello generar gran desestabilidad política", asegura la demanda.

El accionante resaltó que la Constitución explica claramente que en materia de los movimientos políticos, no se puede quebrantar el principio de igualdad, salvo que las condiciones que se impongan sean irrazonables y obstaculicen de manera inconveniente el libre ejercicio de los derechos políticos.