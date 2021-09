Federico Gutiérrez y su duro reclamo a Alejandro Gaviria por “incoherente”

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refirió a lo que él mismo consideró como un cambio repentino de opinión del también precandidato Alejandro Gaviria.

Gutiérrez recordó que cuando Gaviria lanzó su candidatura afirmó que el exmandatario de la capital antioqueña podría estar en la coalición de centro, pero ahora su postura es distinta e incluso lo tilda de “facho”.

“No me gusta hacer énfasis en la seguridad, como si la seguridad fuera el único tema de la sociedad, eso si me parece facho si se quiere”, se le escucha decir a Alejandro Gaviria.

Ante esto, Federico Gutiérrez le contesta: “Haber Alejandro, que no te guste la seguridad o que no te importe la seguridad para la gente, no te da derecho a decirme facho, sabes que no lo soy, además siempre he creído en el concepto de seguridad integral y que la seguridad no es de izquierda ni de derecha y que hay que garantizarla y hoy es una de las prioridades en el país”.

También lo cuestionó porque en su reciente entrevista Alejandro Gaviria dijo que no ha conversado recientemente con Federico Gutiérrez y no ha tenido acercamientos políticos con él.

“¿Cómo así que no hemos hablado, Alejandro? Te recuerdo que hablamos por teléfono el 16 de julio pasado, una conversación corta, pero donde hablamos un poco del futuro del país”, sostuvo.

Alejandro Gaviria señaló que en un centro amplio podría estar Gustavo Petro y también Federico Gutiérrez, a lo que el exalcalde respondió diciendo que tiene claro que el líder de Colombia Humana no es de centro.

Además, Gaviria señaló: “Estoy seguro que no voy a hacer ninguna alianza con Federico Gutiérrez, estoy seguro que eso no va a pasar y que probablemente vamos a ser competidores y que yo voy a ser crítico. Ese es el escenario más probable”.

Ante esto, Gutiérrez respondió: “Qué el tiempo no castigue la lengua, para mí estos no son proyectos individuales, lo más importante es el país y hay que pensar en Colombia, sobre todo cuando hay riesgos grandes para la democracia”.

Además, el exrector de la Universidad de Los Andes indicó que Alejandro Gaviria no hará parte del centro porque se está definiendo como un claro candidato de la derecha dura.

“Te convertiste en una especie de juez ideológico donde encasillas a las personas en ideologías de acuerdo a tu conveniencia, eso no está bien y mucho menos cuando tratas de creerte el dueño del centro. ¿Dónde compraste la franquicia del centro? Como si la vendieran, aquí lo importante es resolver los problemas de la gente”, dijo Gutiérrez.

El precandidato presidencial espera que este tipo de acusaciones no sigan siendo utilizadas por algunos aspirantes para afectar y descalificar al otro. En este video, Federico Gutiérrez terminó revelando que Alejandro Gaviria le ofreció disculpas en privado por haber cambiado radicalmente de oposición.