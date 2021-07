Ficha de Vargas Lleras presidirá Comisión de asuntos constitucionales

Culminó el proceso de elección de las mesas directivas de las Comisiones en el Senado de la República, luego de la designación del presidente de la Comisión Primera, que es la que aborda asuntos constitucionales y las leyes estatutarias.

Con 13 votos a favor y 9 en contra, en ese cargo fue nombrado Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, una de las principales fichas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Le puede interesar: Reforma tributaria: definidos los ponentes y surgen las primeras propuestas

Su llegada allí se dio luego de que se rompieran los acuerdos que establecieron que dicho cargo debía ser para un representante del partido de la U. Sin embargo, los senadores Armando Benedetti y Roosevelt Rodrígue, no pudieron ponerse de acuerdo para estar allí.

Tanto Benedetti como Rodríguez han mostrado su clara oposición al Gobierno Nacional, razón por la que las mayorías no permitieron que alguno de ellos fuera elegido. Tras su elección, Varón dijo que ofrecerá garantías a todos los sectores políticos.

“Muchas gracias a todos los colegas por ese voto de confianza, porque representa mucho para quienes ya no volvemos a esta corporación y en el entendido de que esta es una representación de la corporación. Pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que obraremos con un sentido democrático, con un respeto enorme por las diferencias ideológicas que se profesan en esta comisión y con todas las garantías”, dijo Varón.

“Gracias porque quienes no me acompañaron fueron generosos en sus palabras y eso me compromete aún más”, dijo el congresista.

El senador Gustavo Petro lamentó que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que él mismo catalogó como “la más importante del Congreso”, haya quedado en manos de un partido que respalda el Gobierno de Iván Duque.

“El Gobierno de Duque es un gobierno antiliberal, desde el punto de vista filosóficos e ideológico. No podemos entregarle el control al Gobierno de la única Comisión en la que no tiene mayorías”, manifestó.

“Propusieron a Germán Varón bajo la coalición de gobierno, cuando podríamos hacer de esta Comisión un espacio de resistencia”, añadió.

Consulte aquí: Desde el Congreso surge nuevo intento para de prohibir el uso del glifosato

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes también fue elegido el congresista de Cambio Radical Julio César Triana, otro de los alfiles de Germán Vargas Lleras.

En estas corporaciones es donde deberán discutirse importantes proyectos como la reforma de la Policía Nacional, la regulación de la protesta social y otras propuestas de acto legislativo.