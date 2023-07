'Fico' Gutiérrez descarta ser candidato presidencial en 2026

Federico Gutiérrez, quien es candidato a la Alcaldía de Medellín, también está recorriendo el país entregando avales para los candidatos que estarán en las listas de su partido político denominado Creemos.

Durante un recorrido por Bogotá, Gutiérrez se refirió a las versiones que indican que podría ser candidato presidencial en el 2026. El dirigente político aclaró que si gana las elecciones y se convierte en alcalde de la capital antioqueña, no será aspirante a la Presidencia de la República porque se quedará los cuatro años en ese cargo.

Esto desmiente las versiones sobre que podría estar utilizando la Alcaldía como trampolín para saltar a la Presidencia de la República dos años después.

“No vamos a hablar de Presidencia todavía, falta mucho camino por recorrer, lo que sí les puedo decir para dejar las especulaciones que algunos hacen, es que cuando yo tomo la decisión de aspirar a la Alcaldía de Medellín, lo hago es con toda la responsabilidad entendiendo que es un periodo completo y que asumo ese compromiso entendiendo que esto no puede ser un tema de egos”, indicó.

Aseguró que la prioridad es recuperar las regiones para luego intentar volver a tener protagonismo a nivel nacional.

“Mucha gente me ha dicho que como iba a renunciar a lo nacional después de haber sido candidato a la Presidencia y haber obtenido más de 5 millones de votos, pero yo digo que si no recuperamos las regiones no hay después posibilidad de que recuperemos el país, esto no puede ser un tema de proyectos personales”, dijo.

Y añadió: “Lo primero ahora es recuperar las ciudades y regiones, hay que recuperar a Medellín, porque es un total desastre lo que ha pasado en la ciudad estos cuatro años, corrupción, politiquería, desgobierno, retroceso en indicadores de calidad de vida de más de 10 años, así que sabemos cómo hacerlo, lo vamos a hacer muy bien, más experiencia, más madurez”.

Afirma que si bien las encuestas lo favorecen para ganar la Alcaldía de Medellín, no tiene nada asegurado de cara a las elecciones regionales.

“Aquí no hay nada ganado, por más que aparezcamos muy bien en esas encuestas, aquí hay cero triunfalismo, no hay nada ganado, hay que salir a trabajar día y noche y pedirle a toda la gente que nos acompañe, necesito el apoyo de la gente y de la ciudadanía”, sostuvo.

'Fico' Gutiérrez anunció que la próxima semana arrancará de lleno la campaña en Medellín, una vez termine de entregar los avales en todo el territorio nacional.