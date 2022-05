'Fico' Gutiérrez promete acueducto para Santa Marta y avances para el Magdalena

El candidato a la Presidencia por el movimiento 'Equipo Colombia', Federico Gutiérrez, estuvo en la ciudad de Santa Marta y prometió mejorar los costos en las tarifas de la energía eléctrica.

También habló acerca de la problemática del agua potable que hay en Santa Marta y de la pobreza en el Magdalena. El candidato sostuvo que el populismo que ha gobernado el territorio se ha llevado por delante al departamento.

Dichas declaraciones las hizo en una gigantesca tarima en medio de la multitud en la avenida del Río, donde se estima que había más de mil personas.

En medio de aplausos y gritos por parte de los asistentes, el candidato afirmó que, “al hablar de Santa Marta hay que decir que en la ciudad no hay agua. Y lo que tengo que decirles es que si yo llego a ser presidente, Santa Marta va a tener agua porque esa es la prioridad; antes de cualquier inversión necesitamos garantizar agua, acueducto, que las personas tengan calidad en los servicios públicos”, prometió Gutiérrez.

Agregó que, “en Santa Marta no hay agua, no porque no tengamos fuentes hídricas cercanas sino porque no existe una captación y para ello se necesita voluntad política, trabajar de manera articulada entre el gobierno nacional cuando ganemos y el gobierno departamental, municipal y así lograr el agua que todos necesitamos. Una cosa es venir de turismo y otra cosa es ver la pobreza en la que vive la gente en los barrios de Santa Marta y en muchos municipios del Magdalena”.

Federico Gutiérrez también expresó que si es elegido presidente, trabajará para bajar las tarifas en el servicio de energía eléctrica.

Dijo que “es increíble ver cómo en la costa la gente paga unas tarifas de energías que son excesivas comparadas en lo que se paga en el resto del país; acá se paga más por la ineficiencia del sistema, por el tema de tantas pérdidas y las pérdidas por qué las tienen que asumir la gente. No, aquí tiene que haber un fondo en el cual se vaya a estabilizando la tarifa y podamos lograr reducción de tarifas de un 30 o 40 por ciento especialmente para la gente más humilde”.

Para Fajardo, “hay que ir haciendo la inversión de todo el rezago que dejó Electricaribe, pero que quede claro que la gente no tiene que pagar la ineficiencia del sistema, por eso propongo la creación de un fondo para bajar las tarifas”.

Además del agua potable y de la energía eléctrica, también dijo que en el departamento de Magdalena tiene que haber más oportunidades para la población, garantizar la seguridad y agradeció el apoyo que recibió por parte Égan Bernal y de la doble medallista olímpica Jackeline Rentería.

Es de anotar, que esas mismas promesas la han hecho todos los candidatos que han pasado durante estos días por Santa Marta, e incluso, también las hizo en 2018 el actual presidente de la República, Iván Duque.