‘Fico’ Gutiérrez sigue en la búsqueda de una cita con Santos y Uribe

El candidato presidencial del ‘Equipo por Colombia’, Federico Gutiérrez, aseguró que como no tiene jefes políticos, continuará en la búsqueda de acercamientos con todos los sectores del país, incluyendo los expresidentes de la República.

Recientemente, Gutiérrez sostuvo una reunión con Andrés Pastrana, jefe natural del partido Conservador, con quien habló de las próximas elecciones y del escándalo que salpica a la campaña de Gustavo Petro; pero aún no ha sido posible sostener un encuentro con Juan Manuel Santos y con Álvaro Uribe.

No obstante, ‘Fico’ Gutiérrez aún continúa en la búsqueda de las citas con estos dos exmandatarios, especialmente con Santos para hablar del acuerdo de paz firmado con las Farc.

“Para mí es importante hablar en algún momento del tema del proceso de paz y de otros temas con el presidente Santos. También seguramente con el expresidente Uribe de muchos otros temas como crecimiento económico y eso se hará”, manifestó.

“Yo tengo una ventaja y es que no tengo jefe político, yo aquí puedo unir al país, no estoy en esas discusiones de quien fortalece a un partido u otro, yo no tengo partido, yo estoy trabajando para el país y para la gente y a eso me voy a dedicar, a unir a Colombia”, añadió.

Gutiérrez ya tuvo un encuentro con el expresidente César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal, porque está en la búsqueda del apoyo de esa colectividad desde la primera vuelta que se votará el próximo 29 de mayo.

El liberalismo se reunirá este jueves para tomar una decisión sobre a qué candidatura respaldar y las fuentes del partido señalan que lo más probable es que ‘Fico’ Gutiérrez se lleve dicho apoyo, teniendo en cuenta que la mayoría de la bancada, sobre todo de Senado, simpatiza con su aspiración.