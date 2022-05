Fico Gutiérrez tilda a Petro de "ignorante" por proponer desmontar Hidroituango

Hace solo una semana, Empresas Públicas de Medellín (EPM) alcanzó uno de los hitos técnicos más importantes en Hidroituango: tapar definitivamente la galería auxiliar de desviación (GAD), que ocasionó la contingencia en abril de 2018.

Este paso permitirá avanzar en los trabajos con los que buscan poner en marcha el megaproyecto este año. Después de cerca de 4 años se logró taponar definitivamente la GAD con estructuras de concreto de 23 metros de largo y 14 metros de alto. La puesta en marcha de este megaproyecto es considerada por muchos como fundamental, dado que generará casi el 20% de la energía del país.

No obstante, el candidato Gustavo Petro dejó claro que tiene una posición distinta respecto al proyecto de Hidroituango. Durante el habitual programa de Gustavo Bolívar llamado 'Los Gustavos', el candidato el Pacto Histórico aseguró que en su opinión lo mejor es "desembalsar" este proyecto.

"Hay que examinar el tema del embalse, eso lo dijo Quintero también, se tiene que llegar a una conclusión. ¿Es mejor desembalsar? Yo, sin mucho conocimiento técnico, he pensado que eso es lo mejor, desembalsar, que ese proyecto realmente ya no funciona, por acelerarlo por como hicieron los túneles, por como hicieron el embalse, no parece que lo mejor para el país es que Hidroituango continúe (..) La plata ya se perdió", dijo Petro.