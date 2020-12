El congresista le manifestó a su equipo de trabajo que buscará llegar hasta las últimas consecuencias y enviará un derecho de petición para establecer quien está detrás de este asunto.

Después de percatarse de que la firma digital que se introdujo en el documento no es de su autoría, no descarta que el tema deba irse incluso a instancias judiciales, ya que el procedimiento que debe seguirse para que su rúbrica y la de cualquier parlamentario sea ubicada en una ponencia, no se efectuó.

Esta situación podría abrir el debate sobre si el proyecto terminaría viciado o no por cuenta de este incidente.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras había hecho duros cuestionamientos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional por no haberle dado la prioridad que se merecía la reforma a la salud.