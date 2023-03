Fiscal arremete contra propuestas del Gobierno: “Buscan legalizar toda la cadena del narcotráfico”

El fiscal general, Francisco Barbosa, hizo duras críticas en el escenario internacional contra las reformas de humanización carcelaria y de sometimiento a la justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que como están planteadas se está pretendiendo legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia.

"Esas mafias empiezan a tratar de cooptar a las instituciones públicas y a los congresos para modificar las legislaciones de persecución a esas estructuras, lo hemos visto en Colombia", dijo Barbosa Delegado.

Asimismo, sostuvo que "yo lo denuncié y lo enfrenté y estoy enfrentando esa criminalidad y estoy enfrentando ese narcotráfico en Colombia, en donde a través del Congreso de la República, el Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia".

Lea también: MinJusticia socializará la reforma carcelaria en Santander

Esta nueva arremetida del fiscal general ocurrió en un seminario internacional adelantado en Santo Domingo (República Dominicana), que contó con la presencia de procuradores, fiscales y otros representantes del sector judicial de América Latina y en el cual se discute sobre las nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero.

"Yo me he opuesto y como fiscal general y no permitiremos que pase porque no representa el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee. Esa es una situación que estamos viviendo", dijo Barbosa.

El fiscal general señaló que "imagínense ustedes legalizar la importación de precursores químicos para la producción de cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República, estaba en un pequeño parágrafo y les dije que fueron originales y lo camuflaran mejor".

También insistió que otro tema complicado en el país es el debate que se ha suscitado sobre el proyecto de ley sometimiento a la justicia.

Le puede interesar: La acusación de la Fiscalía contra ‘Violeta’ por bomba en centro comercial: hoy es gestora de paz

"Ya están algunos sectores diciendo en Colombia, el fiscal está hablando mucho, el fiscal no debería participar en estos asuntos porque no tiene esas facultades, desconociendo que tengo iniciativa legislativa y puedo participar en las discusiones de política criminal de mi país", agregó.