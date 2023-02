Fiscal asegura sentirse más cómodo con el Gobierno Petro que con el de Duque

El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que se se siente más cómodo ejerciendo su papel como jefe de ese organismo de investigación duramente el Gobierno de Gustavo Petro, que con el gobierno anterior de Iván Duque.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que "yo creo que estamos en un muy buen momento, en el relacionamiento de la Fiscalía con el Gobierno nacional. Yo tengo una excelente relación con el presidente de la República y debo decirle públicamente que me siento muy cómodo ejerciendo la función de Fiscal General de la Nación con este gobierno. Eso no lo había dicho públicamente, pero lo digo públicamente”, afirmó Barbosa.

Asimismo, sostuvo que “cuando yo me siento con el presidente de la República, me siento además con una persona con la que puedo dialogar, discutir, conversar decentemente y amablemente”.

Según el fiscal, ha venido construyendo una relación amable con el presidente Petro y de diálogo rápido cuando hay asuntos que es necesario conversar y discutir, como ha sido el caso de sus reparos al proyecto de reforma a la ley de sometimiento a la justicia.

De igual forma, indicó que se superó el momento difícil que se presentó hace un mes con el Gobierno Nacional.

“Yo no he encontrado una persona intransigente o una persona que no quiera escuchar o una persona cerrada. Yo también soy una persona dialogante y deliberativa, es mi naturaleza liberal”, dijo Barbosa.

“Debo decir que me encuentro incluso más cómodo que cuando estaba bajo el otro Gobierno, porque había siempre menciones de todo tipo sobre todo alrededor del presidente de la República. Hoy yo me encuentro con una solución distinta y es parte del ejercicio que le toca a uno en estos cargos de ir gestionando diferentes intereses y gobiernos”, indicó.

