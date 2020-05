Fiscal Barbosa defiende indagación contra Claudia López

El pasado 27 de abril la Fiscalía abrió indagación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por una presunta violación de la medida de aislamiento obligatorio junto con su esposa, Angélica Lozano, pues las dos fueron captadas mientras estaban mercando,

Este lunes, en entrevista con Noticias RCN, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió al caso y aseguró que "una indagación preliminar no es una condena" y que esa decisión se basó en tres hechos.

Al ser consultado sobre si no era exagerado abrir una indagación teniendo en cuenta que tanto López como Lozano pueden ser multadas, Barbosa se defendió diciendo: "Aquí nadie está por encima de la ley. ¿Por qué se le aplica la norma a una ciudadana del común, a una persona que toma el Transmilenio cuando no debe tomarlo o alguien que está en la calle cuando no debe hacerlo y por qué no se le puede hacer una indagación preliminar a un funcionario de alto nivel".

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia contra la senadora Lozano al considerar que no tenía relevancia penal pues hay otros mecanismos, como una multa, para castigar el incumplimiento de la cuarentena. Al respecto, el fiscal se mostró a favor de la decisión del alto tribunal.

"Hay una distinción. Yo estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y estoy de acuerdo porque es el caso de una aforada (Lozano) y ya había habido una contravención en ese asunto", dijo Barbosa, que hizo referencia al hecho de que la senadora recibió un comparendo y lo pagó.

Por último, el fiscal negó la versión de la alcaldesa Claudia López de que la indagación era para cobrarle sus diferencias con el presidente Iván Duque.

"Nadie puede decir que se toma o no se toma una decisión en la Fiscalía de abrir una indagación (...) para perseguir a una persona u otra (...) Yo no me meto en ese fango de la política", concluyó.