Fiscal Barbosa habla sobre denuncia de exniñera de Laura Sarabia: esto dice

En una publicación de la Revista Semana, la mujer relató que “yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted”.

Tras las denuncias, Sarabia se pronunció a través de su cuenta en Twitter y aseguró que que el procedimiento se hizo amparado en los procedimientos que en estos casos indica la ley.

"Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", indicó.