Fiscal Barbosa: "Petro está desesperado porque no pudo favorecer al narcotráfico"

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reafirmó este domingo que lo dicho por el presidente Gustavo Petro se trata de una amenaza directa contra el desempeño de su cargo y el aparato judicial del país.

Además, precisó que el presidente Petro está desesperado por los escándalos en los que estaría involucrado, entre ellos, el proceso que se adelanta contra su hijo, el exdiputado Nicolás Petro, sobre la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial.

"Estamos frente a un presidente desesperado por cuenta de sus escándalos y, entonces, nos responsabiliza de las actuaciones de su hijo y del proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de la presunta financiación ilegal de su campaña", dijo Barbosa.

Le puede interesar: Sargento Walter Alexander Torres Gallego, a juicio disciplinario por acoso a dos soldados

En declaraciones a medios de comunicación, el fiscal señaló que el presidente está desesperado porque no pudo no pudo proteger a los narcotraficantes, luego de haber solicitado que se levantara las órdenes de captura de mafiosos.

"Es una persona que está angustiado por la investigación avanzada contra su hijo por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es una persona que está angustiado porque no pudo favorecer al narcotráfico cuando me envió el levantamiento de órdenes de captura de extraditables sin fundamento jurídico, como se le denuncia al país. Es una persona que está desesperado porque no pudo legalizar la cadena productiva del narcotráfico", expresó Barbosa, tras el pronunciamiento del presidente en Chocó.

Cabe mencionar que Petro expresó que le importa “un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme”.

Le puede interesar: Colombia entra en situación de desastre nacional: Gobierno ya firmó el decreto

"Se lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”, dijo en medio del último evento de “Gobierno con el Pueblo”, sostuvo el mandatario en el Litoral Pacífico.

Así mismo, el presidente Gustavo Petro reiteró que hay voces que hablan de tumbarlo y defendió nuevamente su terna para Fiscal General que debe seguir estudiando la Corte Suprema.