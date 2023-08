Respuesta del fiscal Barbosa al Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

En entrevista con La FM de RCN Radio, el fiscal Barbosa se refirió a las declaraciones de Rueda y señaló que le parecen "miserables" y que hay un saboteo por parte de este funcionario.

Además de esto, también afirmó que si algo le llega a pasar a él o a su familia, la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional.

"Fui muy claro con esto, me parece que son unas declaraciones miserables, que hay un saboteo por parte de este funcionario(...) Yo en esto responsabilizó al Gobierno nacional por lo que pueda ocurrirme a mí y a mi familia. Este señor representa al Gobierno nacional, es un delegado del presidente de la República. Uno no puede salir a decir de esa manera lo contrario a lo que me habían dicho el día anterior”, enfatizó el fiscal general.

Barbosa afirmó que desde la Fiscalía se tenían res fuertes de información sobre los hechos alrededor de un atentado, una de ellas era la inteligencia militar, otra a través del CTI y también tenían información por parte de un funcionario de la Policía judicial.

"Las tres estaban coincidiendo sobre unos hechos, unos hechos que tenían que ver con un posible atentado en mi contra y que tienen además una naturaleza investigativa", indicó.