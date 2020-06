Fiscal se tiene que ganar la confianza y hasta el momento no se la ha ganado: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo precisó que esta situación se deriva de la crisis de la justicia en Colombia y el malestar profundo acerca de la corrupción y la desconfianza en las instituciones del país.

“Yo respeto la institución, no me ven descalificando a quien me está investigando. No salgo de mártir y lo que se viene en Colombia de acusaciones de mentiras, de fake news, de agresiones y trampas, no lo hemos visto en nuestra historia y lo que viene ahora es una avalancha de trampas y malestar muy grande de la sociedad colombiana; pero aquí es cuando debemos ser decentes y mantener la cordura”, indicó.

Fajardo aseguró que el fiscal general de la Nación se tiene que ganar la confianza y que hasta el momento no la tiene, tras indicar que “le corresponde al señor fiscal quien tiene una distinción en la sociedad colombiana, porque es la persona que tiene ese poder gigantesco, ser la primera expresión de transparencia y la majestad de la justicia”, subrayó.

Dijo que no puede afirmar nada del fiscal general, rancisco Barbosa, ya que "no lo conozco personalmente y tiene que darnos las respuestas de lo que ha ocurrido y que sus actos sean transparentes".

Sergio Fajardo aseguró que “la Fiscalía está investigando ese contrato que no se terminó en la gobernación de Anibal Gaviria, sino que continuo en la de Luis Alfredo Ramos cuatro años y después, a nosotros nos entregan el contrato como ocurre con muchos contratos que se dan en la función pública y que van de administración en administración, porque no es una obra que se celebre en cuatro años”.

Agregó que “la denuncian se la entregan a la secretaria general y le dicen miren cómo terminó ese contrato y eso se llama compulsar que es muy distinto acusar. Es un trámite que tienen que hacer para que un contrato que está siendo investigado, mire cual fue el transcurso de este proceso. Ahí es cuando yo tengo que intervenir como gobernador de Antioquia en el año 2012”, manifestó.