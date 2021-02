Flip le llama la atención a la representante Juanita Goebertus

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le llamó la atención a la representante a la Cámara Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, por haber calificado en Twitter como falsa una noticia referente a posibles acercamientos de su partido con el senador Gustavo Petro y el Polo Democrático.

De acuerdo con la Flip, Goebertus no expuso las pruebas para hacer tal afirmación, pese que "el hecho noticioso había sido difundido en distintos medios de comunicación".

Lea también: Ángela María Robledo se acerca de nuevo a la Alianza Verde

"Categorizar esta información como 'noticia falsa' sin aportar ningún tipo de información adicional, cuando fue confirmada por voceros del Partido Verde, es un señalamiento grave e infundado que se aparta de su rol en la promoción de un debate público y constructivo", le dice la Fundación a Goebertus.

Así las cosas, según la Flip, la representante a la Cámara debería "rectificar su afirmación", en vista de que miembros de la Alianza Verde han confirmado los acercamientos con el movimiento de Petro.

En efecto, este jueves, Antonio Navarro Wolff, copresidente de los verdes, le confirmó a La FM que iban a empezar a dialogar con la Colombia Humana, el Polo Democrático y otros sectores políticos.

De otro lado, la Flip dice que, con su afirmación, Goebertus "se aparta de su rol en la promoción de un debate público y constructivo" y le recuerda su deber de garantizar las libertades civiles.

La congresista, en respuesta al llamado de atención de la Flip, reconoció que su tuit podría "afectar la libertad de prensa", pues no dio detalles al respecto, y aceptó que se equivocó. Sin embargo, Goebertus dio a entender que no se había equivocado al calificar como falsa la noticia.

"No voy a violar confidencialidad de la reunión del Partido Verde. El tiempo mostrará lo que realmente se acordó ayer [miércoles 10 de febrero]", escribió.

He hablado con la @FLIP_org y reconozco que mi trino rotulando una noticia como falsa, sin dar más detalles, puede afectar la libertad de prensa. Me equivoqué.



No voy a violar confidencialidad de la reunión del Partido Verde. El tiempo mostrará lo que realmente se acordó ayer.