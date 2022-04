Francia Márquez admitió que sí recibió los pagos de Ingreso Solidario

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ha estado en medio de una polémica, luego de conocerse que ha recibido varios giros del programa de Ingreso Solidario. En entrevista con un medio nacional Márquez dijo que sí recibió los pagos del subsidio y que se “lo merece como cualquier colombiano”.

“Lo merezco porque no he sido una mujer rica. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”, indicó.

También aclaró que ese subsidio lo recibió en el 2019 cuando no tenía algún cargo político y estaba desempleada. “A mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, señaló.

Por su parte, Prosperidad Social, a través de un comunicado, aclaró el tema. “El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de 160.000 pesos, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de 380.000 pesos. Eso equivale a 4.060.000 pesos, que han sido depositados en la cuenta registrada para ello. De acuerdo con el manual operativo del programa, a la fecha, el hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa”, expresa la entidad.

Además, Prosperidad Social hizo un llamado para que los titulares del beneficio que hayan superado la situación de pobreza, actualicen los datos.

“La entidad hace un llamado a los titulares de hogares que hayan superado la situación de pobreza o vulnerabilidad a la que responde la operación del programa, para que, si no ha sido actualizada su situación en los sistemas de información, notifique, para que la transferencia monetaria pueda ser asignada a un hogar que no haya superado las condiciones provocadas por la crisis social generada por la pandemia”, manifestó Prosperidad Social.