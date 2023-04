Francia Márquez criticó el sistema de salud luego del atentado a su sobrina en Cali

La vicepresidenta Francia Márquez habló en el Congreso de la República sobre la discusión de la polémica reforma a la salud, cuyo panorama en la Comisión Séptima se volvió a enredar por cuenta de la ruptura de la coalición del Gobierno.

“El cambio y el compromiso fue devolverle la dignidad y la paz al pueblo colombiano y eso pasa por una discusión candente que hoy se da en el Congreso y es la reforma a la salud. Yo viniendo de territorios vulnerables he visto a los ciudadanos sufriendo por no tener acceso en condiciones dignas a salud. He visto a la cantidad de mujeres, hombres, colocando tutelas para que les autoricen un medicamento para que les autoricen una cirugía”, dijo Márquez.

En el marco de la coyuntura del ataque a bala del que fue víctima su sobrina de 17 años en Cali, la funcionaria refirió que fue difícil conseguir un traslado a un centro de salud de mayor complejidad, mientras señaló que es necesario replantear el sistema con la reforma que radicó el Gobierno.

“Anoche mi sobrina sufrió un atentado y desde acá me pasé casi toda la noche llamando al centro de salud para que le hicieran un traslado por la gravedad de la lesión, por lo que esto amerita un compromiso de que la salud sea un derecho fundamental y que lo que prime no sea el negocio que se ha hecho”, indicó la vicepresidenta.

Márquez finalizó su intervención afirmando que Colombia necesita un Gobierno de cambio, “por la justicia social, por la paz y por la dignidad del país”.