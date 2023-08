Francia Márquez defiende a Petro por el regreso de Laura Sarabia ¿Qué dijo?

Aunque no se quiso pronunciar de fondo sobre el regreso de Laura Sarabia, exjefe de gabinete, al Gobierno Nacional como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, sí hizo una mención sobre el tema.

Márquez dijo que respeta las decisiones que tome el presidente Gustavo Petro sobre el nombramiento de su equipo de trabajo.

“Sobre ese tema no me voy a referir, el Presidente toma las decisiones de a quién nombra y a quién no y sobre eso no tengo nada que decir”, indicó la alta funcionaria.

Asimismo, la Vicepresidenta se mostró dispuesta a trabajar de la mano con Sarabia en lo concerniente a los programas sociales que lidera el Gobierno nacional.

Lea también: Banco Agrario se transformará en ‘Banco Agrario y Popular’ con mayores créditos: Petro

“Hay una transferencia monetaria que va a tener un condicionamiento de educación, un condicionamiento de trabajo social y quien sea que el presidente decida quién es el director o directora de esa entidad, tendremos que coordinar este programa de jóvenes en paz”, sostuvo.

La hoja de vida de Laura Sarabia ya fue publicada en página web de la Presidencia de la República y en los próximos días se estaría haciendo oficial su nombramiento como directora del DPS.

El nombramiento de Sarabia también ha generado debate político. Mientras que la oposición señala que su regreso es “inoportuno”, otros congresistas afirman que la investigación que se adelanta en su contra no la inhabilitan para volver a un cargo público.

El senador Carlos Motoa dijo que “el nombramiento de Laura Sarabia me parece desafiante con el país, irresponsable y lo digo porque el escándalo y las investigaciones son graves en el caso de la niñera, un coronel de la Policía muerto, una investigación de la Fiscalía, dinero oculto, denuncias de parte un embajador, eso es un tema muy grave como para minimizarlo por parte del presidente de la República”.

Puede leer: ¿La quinta es la vencida? Proyecto de regulación de cannabis supera su primer debate en en Congreso

El senador Antonio Correa dijo que “Laura Sarabia no tiene ninguna sanción disciplinaria, tiene una investigación en curso y en nuestro país la presunción de inocencia es un derecho, por lo tanto no tiene ningún impedimento legal para ocupar un cargo”.

Por decisión del presidente Gustavo Petro, la saliente directora del DPS, Cielo Rusinque, ahora se convertirá en la secretaria privada del mandatario en la Casa de Nariño.