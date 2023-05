Francia Márquez en África: La inesperada defensa de Paloma Valencia a la vicepresidenta

¿Qué dicen los expertos del viaje?

Mauricio Jaramillo, experto internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario, aseguró a RCN Radio que no es inconveniente el viaje que realizará la vicepresidenta Francia Márquez a África en los próximos días.

El especialista aseguró que así como en su momento los expresidentes Samper, Uribe y Duque visitaron territorios como China para lograr oportunidades de negocio y turismo para Colombia, el viaje de la vicepresidenta responde a una promesa de campaña del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Samper fue el primer presidente colombiano en visitar China y desde Samper hacia acá, todos los gobiernos han ido, incluso gobiernos conservadores como los de Uribe y Duque. No creo que hoy nadie ponga en tela de juicio los réditos que hemos obtenido de ese acercamiento con China, pero con África no pasó lo mismo y nosotros teníamos una deuda con respecto a ese acercamiento que no se saldó", indicó.

Le puede interesar: Paloma Valencia denuncia corrupción en el DPS para pagar favores políticos

En ese sentido, precisó que en Colombia no hay una sola embajada de Estados del África subsahariana, por lo que cuando una persona quiere desplazarse a África por motivos de turismo, inversiones o movilidad estudiantil, es muy dispendioso.