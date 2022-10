Francia Márquez: lo que dijo la vicepresidenta de la fiesta de posesión de $52 millones

Además, desestimó que se hubiera dado una fiesta como tal y advirtió que el gobierno saliente es el encargado de organizar la posesión del nuevo mandatario.

“No hay ninguna fiesta, o si hubo una fiesta yo me la perdí, porque no estuve en la fiesta (…) el Gobierno que está saliendo es el que organiza la posesión”, indicó.

Y agregó: “No creo que a las 3:00 de la tarde que yo me posesioné… a las 6:00 de la tarde hubiera tenido facultades para ordenar el gasto y decidir cuántos recursos se gastaban en eso”.

En el mismo sentido, la vicepresidenta dijo que se debe preguntar realmente quién fue el encargado de ordenar una fiesta de $52 millones.

Ahora bien, al margen de lo dicho por Francia Márquez lo cierto es que hay una serie de documentos donde se probaría la ostentosa fiesta.