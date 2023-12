Francia Márquez pide no usar tema migratorio "para tener réditos políticos"

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió nuevamente a la creciente llegada de migrantes de origen africano a Colombia y que el Gobierno negó se trate de una crisis migratoria, principalmente lo que tiene que ver con menores de edad.

"No podemos permitir como colombianos y colombianas que el tema migratorio se use para tener réditos políticos o se use para sembrar odio en la sociedad, ese odio hay que erradicarlo y yo convoco e invito a una Colombia que pone la vida en el centro", dijo Márquez en un video difundido este viernes, días después de que se conocieran dos casos de menores abandonados.

Según el Ministerio de Exteriores de Colombia la situación se debe a la época del año en la que los ciudadanos inician un tránsito para viajar por temporada de fin de año.