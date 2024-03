Durante su más reciente visita a Cartagena, donde se estuvo realizando la instalación de la ‘Mesa de Alto Nivel’, para la prevención de feminicidios y otras violencias contra la mujer, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se refirió a la decisión del Consejo de Estado, de anular la elección de María José Pizarro en mesa directiva del Senado.

De acuerdo con la también ministra de Igualdad y Equidad, aunque respetan la autonomía de las ramas del poder público, no comparte estas decisiones, porque con ellas lo que buscan es querer “ callar la decisión del pueblo que los eligió para gobernar”.

“No nos van a callar. Respetamos a las ramas, respetamos la autonomía, pero eso que se está haciendo es callar las decisiones de un pueblo que nos eligió para gobernar y hacer leyes en favor de la vida, para devolverle la justicia y para fortalecer la esperanza. Así que sea, lo que sea, seguimos juntas en esta lucha y no vamos a parar, no nos vamos a callar y no vamos a dejar de priorizar el presupuesto de la nación para la inversión social”, puntualizó Márquez.

Igualmente, la vicepresidenta aseguró que toda esta situación obedece a que no se está destinando dineros del presupuesto Nacional para “llenar los bolsillos de los más privilegiados” del país.

"Muchas de estas rabias y de estas trabas, tienen que ver con que hoy no estamos privilegiando el presupuesto de la nación para que unos pocos se sigan llenando los bolsillos. Este gobierno, hoy, está priorizando el presupuesto de la Nación para cerrar brechas de inequidad y desigualdad en los territorios más excluidos y más olvidados”, aseveró.

Finalmente, la funcionaria del alto Gobierno hizo un llamado a la unión para que las mujeres y líderes de ese proyecto político no sigan siendo maltratadas y violentadas.

“No puede ser que nosotras las mujeres de este proyecto político tengamos que todos los días soportar tantas violencias, las que levantan la voz en el Congreso y las que levantamos la voz en el Gobierno, las que apelamos por la justicia y, por supuesto, ustedes como lideresas en los territorios, no puede ser que todos los días defender nuestros derechos nos esté costando la vida, pero yo tengo fe y tengo esperanza que juntas vamos a cambiar esto”, enfatizó.



Por su parte, la senadora María José Pizarro, quien también estuvo en el evento, indicó que se va a "defender y no se va a dejar maltratar".