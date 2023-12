Márquez dijo que hizo la solicitud del préstamo con la frente en alto, "sin hurtarle los recursos al Estado" y sin meterse con las mafias del narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro también salió en defensa de la vicepresidenta, citando un artículo que reseña una resolución que ordenó restituir una playa que vendió el esposo de la entonces vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez.

“Esto es lo que quisieran ciertos sectores de la sociedad que hicieran las vicepresidentes. Eso no lo hacemos nosotros. Como congresista en algún momento tomé crédito del Fondo Nacional del Ahorro como servidor público que era, compré mi primer apartamento, quisieron embargarme mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa a crédito y no robando”, escribió el mandatario.