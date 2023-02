Han sido diversas las reacciones de los sectores políticos del país, tras el discurso de más de una hora y media del presidente de la República, Gustavo Petro, desde uno de los balcones de la Casa de Nariño, en el marco de la jornada de movilización en defensa de las reformas sociales del Gobierno.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue en el que invitó a la ciudadanía a regresar a las calles, si no se aprueban en el Congreso estos proyectos que ya se empezaron a radicar y que supondrían un revolcón en los sistemas de salud, laboral y pensional, entre otros.

Para algunos sectores, estas palabras fueron interpretadas como la forma del mandatario para presionar a los senadores y representantes a la Cámara.

“Al presidente no le gusta la discusión democrática en el Congreso, no le gusta el debate técnico y lo que está tratando es de intimidar a sus contradictores y presionar a los congresistas. Me parecen graves los mensajes subliminales que contiene ese discurso presidencial donde dice que la paz solamente se va a alcanzar si se aprueban sus reformas, está amenazando a Colombia con la guerra, si el Congreso le niega alguno de sus proyectos”, dijo el representante a la Cámara y vocero de la oposición, Andrés Forero.

No obstante, para los congresistas que apoyan a Gustavo Petro, se trata de “la nueva apuesta democrática del Gobierno del Cambio, donde la ciudadanía es el actor principal y aporta ideas para el debate”, como lo señaló el presidente de la Cámara, David Racero.

Para otros congresistas, los reparos a lo dicho en las últimas horas por el mandatario, obedece a una campaña para crear un mal ambiente entorno a la reforma la salud que se radicó esta semana.

“El Gobierno ha generado todas las garantías de un sistema democrático, hay presencia diversa de sectores políticas y de formas de pensamiento al interior del mismo Gobierno y en esa medida, creo que toda la crítica que hay hoy tiene que ver con una estrategia mediática para enrarecer este ambiente de discusión democrática sobre las reformas y particularmente, sobre la reforma a la salud”, dijo la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Martha Alfonso.