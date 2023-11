"Fue un error haber pactado cese el fuego”: Santos sobre diálogo con el ELN

El expresidente Juan Manuel Santos hizo fuertes cuestionamientos al proceso de paz del Gobierno con el ELN, cuyo quinto ciclo iniciará en los próximos días en Ciudad de México.

Según el Nobel de Paz, haber pactado el cese al fuego con esa guerrilla sin haber negociado los detalles “fue un error” que trajo como consecuencia “los problemas que hoy está viviendo la población colombiana”.

Comparó el proceso que lidera el presidente, Gustavo Petro, con el ELN, con el que en su momento lideró su administración con las Farc, resaltando que la consigna era “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.

“Nosotros no aceptamos cese al fuego, las Farc querían y yo le dije no, por ningún motivo voy a aceptar. Aplicamos la doctrina Rabin, el primer ministro israelí cuando hizo a la paz con Arafat, le dijo: vamos a hacer la paz como si no existiera el terrorismo, pero yo voy a. continuar combatiendo el terrorismo como si no hubiera proceso de paz”, puntualizó.

Renglón seguido, afirmó que para que un proceso de paz sea exitoso no se puede improvisar, hay que tener un objetivo claro y carácter para plantear líneas rojas claras que permitan tener certeza de lo que se puede y lo que no se puede aceptar.

“Antes de mencionar la posibilidad de la paz se había estudiado que habían hecho otros países, mis antecesores que todos quisieron hacer la paz y no pudieron. Donde fracasaron, todo eso se había estudiado muy bien, no se improvisó y con eso creo que estoy mandando un mensaje muy claro”, manifestó.