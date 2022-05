Además, la parlamentaria se refiere a una estrategia para frenar el crecimiento del candidato de la coalición Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez.

“Voy a salir hablando de ‘Fico’ con todo lo que tenemos guardado, entonces, necesitamos que estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, para que cuando empecemos a salir la puedan replicar por todas partes”, dijo Zuleta.

“Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes prácticamente. No aparecía, fue para todos una sorpresa. Se la sacaron de la manga porque les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. No estaba y lo han venido creciendo”, añadió en el video de dos minutos.