Fuerte agarrón en pleno debate de la regulación de la marihuana recreativa

La plenaria del Senado de la República no pudo votar en último debate la reforma que regula el uso adulto de la marihuana recreativa, no solo porque no había quórum, sino también por un fuerte agarrón que se presentó entre dos congresistas.

Los protagonistas del enfrentamiento fueron Jota Pe Hernández e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, quienes sostuvieron una dura pelea verbal en medio de la sesión.

Todo comenzó por las recriminaciones que hizo el senador Hernández al presidente del Congreso, Alexander López, por una discusión que minutos atrás había sostenido con el senador opositor Miguel Uribe, quien calificó de “mañoso” a López, por las dilaciones que se estaban presentando para votar el proyecto.

Esto hizo que Asprilla le respondiera muy fuerte, lo que a su vez propició el duro cruce de señalamientos. Incluso, Asprilla tildó de ‘uribista’ a Hernández.

“Hay un cruce de palabras de tipo personal y empieza el senador Jota Pe Hernández una serie de improperios como maricón, arrodillado, y ahí yo le respondo que es un uribista y que es un manguito. Lamentable que eso haya ocurrido, pero hay momento en que por más de tratar de llevar las cosas con calma, pues las verdades salen de lado y lado”, sostuvo.

Dijo que con el senador Hernández se han hecho todos los esfuerzos por llevar una buena relación, pero su solidaridad con la oposición llevó a que se presentara esta controversia.

“Fue una especie de catarsis dentro del Partido Verde y es la primera vez que tenemos una discusión con el senador Hernández por un insulto al presidente y tendremos que hablar internamente para que esta situación se arregle y no ocurra en un futuro”, sostuvo.

Inti Asprilla dijo que nunca sería capaz de golpear a un compañero. "Nunca se me ha pasado por la cabeza pegarle a un senador”, sostuvo.

A raíz de esta pelea, el presidente del Congreso, Alexander López, decidió levantar la sesión y convocar para este viernes. Se espera que antes de que termine la legislatura se pueda votar el proyecto.