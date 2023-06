Fuerte discusión de Polo Polo con un ciudadano en gimnasio de Bogotá: ¿Qué pasó?

Agregó que “yo procedí de inmediato a informar a mi esquema de seguridad y estos llamaron al cuadrante más cercano. Estos agentes tomaron la información del ciudadano y el día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. No he “hostigado” a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad”.

Desde la UTL de Polo Polo aseguraron que por el momento "no se van a dar declaraciones ya que se va a proceder con demanda".