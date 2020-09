Fuerte pulso entre Policía y Procuraduría por lo que pasó en las recientes protestas

A raíz de ese oficio, el 17 de septiembre la Procuraduría recibió otra respuesta de la Policía de diez páginas, en la que informa que hay once investigaciones disciplinarias “por las novedades de munición y/o arma de fuego y no letales utilizadas por los uniformados” en esas protestas.

Ese informe precisa que hubo 320 uniformados lesionados, 38 CAI (Centro de Atención Inmediata) incinerados y que hasta el momento “no hay uniformados comprometidos de forma directa con los hechos ocurridos”.

Sin embargo, para la Procuraduría esa información no es lo que se pidió. “Mandaron un cuadro de Excel con los videos de redes sociales y no de las cámaras de vigilancia que hay en la ciudad, no remitieron las grabaciones de radio, ni los reportes de uso de las armas y gasto de munición”, dijo a RCN Radio una fuente del proceso.

La Procuraduría señala que no tiene datos concretos, a pesar de las declaraciones del ministro de Defensa y el director general de la Policía, sobre el número de uniformados que hasta ahora han identificado por haber disparado armas de fuego en las protestas del 9 y 10 de septiembre.