Fui víctima de una tramoya: Rodrigo Lara tras sanción al Nuevo Liberalismo

El exsenador Rodrigo Lara se pronunció luego de que el Consejo Nacional Electoral sancionara con una multa de 16 millones de pesos al partido Nuevo Liberalismo, por no haber permitido el ingreso del excongresista a esa colectividad.

Según Lara, todo lo ocurrido fue una tramoya para evitar que tuviera la oportunidad de competir por una candidatura presidencial en las pasadas elecciones.

Lara afirmó que detrás de toda esta estrategia para evitar su participación dentro de la colectividad, tuvieron mucho que ver los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.

“Fui objeto de todo tipo de trampas, de mentiras y todo tipo de tramoyas de parte del Nuevo Liberalismo, por parte de los hermanos Galán Pachón y por parte de las autoridades que ellos han puesto en el partido, con el fin de que yo no pudiera entrar al Nuevo Liberalismo”, sostuvo.

Le puede interesar: Presidente Petro pide al fiscal investigar a su hijo y su hermano

Además, Lara dijo que todo esto se dio para que “ellos pudieran recibir un aval y no tener que competir para obtenerlo”.

Lara aseguró que se hizo justicia, porque el CNE demostró que se inventaron requisitos que no estaban previstos en la Constitución y la ley, con el fin de que no pudiera ingresar al partido y no pudiera participar en las elecciones.

“Quedó demostrado que obraron dolosamente cuando se presentó el proceso de elección de Contralor General el año pasado, porque ellos mandaron una carta diciendo que yo no hacía parte del Nuevo Liberalismo para evitar que yo participara en esa comisión”, dijo.

“Esto deja claro que se emitieron tantas mentiras y se trató de disimular una serie de trampas diseñadas para evitar que yo pudiera ingresar y pudiera competir con el doctor Galán en las elecciones anteriores”, manifestó.

También lea: Viceministro de Minas, Giovanny Sepúlveda, sale del cargo

Rodrigo Lara aseguró que los hermanos Galán han manejado mal el partido, pero espera que puedan corregir el rumbo equivocado que le han dado entendiendo que se trata de un movimiento de todos y no de una sola familia.